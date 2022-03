Esporte Meia do Vila Nova sonha com tricampeonato goiano Campeão duas vezes pelo Goiás, Arthur Rezende deseja levantar a taça pelo Vila Nova, agora como protagonista

O meia Arthur Rezende, de 27 anos, alimenta o sonho de voltar a ser campeão goiano. Após faturar duas taças como coadjuvante no início da carreira pelo Goiás, o jogador, titular absoluto no meio-campo do Vila Nova, busca ser campeão com maior protagonismo e devolver ao Tigre o posto mais alto do futebol goiano. Revelado nas categorias de base do Goiás, Arthur Rezend...