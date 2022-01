Esporte Meia inicia pré-temporada no Vila Nova Uma das principais contratações do Tigre para 2022, Wagner começou as atividades no clube colorado nesta terça-feira (4)

O meia Wagner e outros dois jogadores remanescentes de 2021 se apresentaram nesta terça-feira (4) para iniciar a pré-temporada no Vila Nova. Além do jogador de 36 anos, o goleiro Georgemy e o volante Deivid começaram as atividades na equipe vilanovense. A pré-temporada do Vila Nova tem como foco deixar o elenco nivelado no aspecto físico, mas desde o início o grupo...