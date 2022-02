Esporte Meia justifica escolha pelo Atlético-GO: 'projeto e estrutura' Shaylon tem contrato de dois anos com o Dragão e espera projeção na carreira

O meia Shaylon, de 24 anos, é um dos contratados do Atlético-GO que ainda não estreou pelo time nesta temporada. Promessa no São Paulo, no qual teve destaque na base, mas com poucas chances na equipe principal, o jogador teve passagens por Bahia (2019) e Goiás (2020). Agora, no Dragão, espera projeção na carreira. Shaylon terá tempo para isso, pois firmou contra...