Esporte Meia Matheuzinho espera retomar boa fase no Vila Nova Jogador é o líder de participações em gols do clube no ano, mas vive momento ruim individualmente na Série B

O meia Matheuzinho segue como líder em participações diretas em gols do Vila Nova no ano, com sete gols e quatro assistências, mas apenas uma participação ocorreu na Série B. No Brasileiro, o jogador segue em momento ruim e espera melhorar a forma em campo para ajudar o Tigre a sair da zona de rebaixamento da competição nacional. A análise do jogador preza pelo...