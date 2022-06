Esporte Meia reconquista espaço e vive bom momento no Atlético-GO Luiz Fernando não pôde atuar na 1ª fase Copa Sul-Americana e tem aproveitado as chances no Brasileirão para conquistar uma vaga no time titular

O meia-atacante Luiz Fernando reconquista espaço no Atlético-GO após período de readaptação no clube goiano e deve ser mantido como titular contra o líder da Série A, o Palmeiras, na quinta-feira (16). Ele deu passe para o gol marcado por Gabriel Baralhas, na vitória de 2 a 1 contra o Avaí, pela 10ª rodada do Brasileirão. Luiz Fernando voltou ao Atlético-GO no início de abril, após o título goiano do Dragão. Fora da l...