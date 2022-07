Após rescindir contrato com o Cruzeiro, o meio-campista Marco Antônio, de 21 anos, está livre para assinar contrato com o Goiás e deverá ser o novo reforço esmeraldino para a sequência da temporada.

Revelado nas categorias de base da Raposa, Marco Antônio chegou ao time profissional na temporada passada, mas não teve muito espaço com o técnico Paulo Pezzolano. Em 2022, o jovem jogador fez apenas cinco partidas, sendo todas elas no Campeonato Mineiro, mas vinha treinando normalmente.

A diretoria esmeraldina tem acordo encaminhado com Marco Antônio, que passará por todos os trâmites burocráticos antes de ter anunciada sua contratação. Antes de acertar com Marco Antônio, o Goiás já havia buscado no mercado o jovem Matheus Nunes, mais conhecido como MT, que estava no Vasco da Gama.