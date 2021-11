Esporte Meia revela sondagens para renovação com Vila Nova Jogador se prepara com o grupo para semifinal da Copa Verde, que tem o jogo de ida nesta quarta-feira (24), contra o Nova Mutum-MT

O meia Arthur Rezende foi um dos jogadores mais regulares do Vila Nova nesta temporada. Ele disputou 53 jogos, fez cinco gols e, por causa do desempenho bom, foi procurado pela direção vilanovense para a renovação de contrato. O jogador e o clube não definiram isso, mas o jogador afirma que há interesse dele na permanência e que as conversações devem s...