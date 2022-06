Esporte Meia vê Atlético-GO forte nas três frentes que o Dragão disputa Time goiano está nas oitavas de final das copas do Brasil e Sul-Americana, além do Brasileirão

O meia Jorginho acredita que o Atlético-GO está preparado para avançar de fase nas copas do Brasil e Sul-Americana e conquistar pontos na Série A para se afastar da zona de rebaixamento. O camisa 10 do Dragão entende que mesmo em período de desgaste, o time rubro-negro tem mostrado forças para ir bem nas três frentes. “Estamos no caminho certo nas três competições, mesmo com pouco tempo para treinar. No final de seman...