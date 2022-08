O meia Marquinhos Gabriel espera corresponder com gols e assistências a contratação feita pelo Goiás. O jogador de 32 anos foi regularizado na segunda-feira (15) e está liberado para estrear pelo clube esmeraldino em seu retorno à Série A após três temporadas atuando por clubes da Série B.

O jogador chega com expectativa elevada por ser um jogador de criação, posição carente no elenco do Goiás após a saída do meia Élvis.

“O torcedor é apaixonado e exigente, estou pronto para jogar. Quero estar em campo o mais rápido possível e estou preparado para o desafio. Vou trabalhar duro para que os números de gols e assistências sejam a altura da minha contratação. Espero estar à disposição do técnico Jair Ventura para jogar”, avisou Marquinhos Gabriel.

O meia frisou que sabe que o objetivo do Goiás é a permanência na Série A, mas acredita que o time pode buscar uma vaga na Copa Sul-Americana no decorrer do Campeonato Brasileiro.

“Dá para sonhar com a Sul-Americana, mas temos o desafio de primeiro momento que é se manter. A gente sabe que os times que sobem tem como primeiro objetivo permanecer (na elite) para se organizar melhor (no segundo ano), mas consequentemente podemos buscar uma competição internacional no final do ano”, disse o jogador, que fez 20 jogos pelo Criciúma, marcou seis gols e deu uma assistência pelo Tigre em 2022.

No Goiás, Marquinhos Gabriel reencontrará alguns ex-companheiros. O meia já jogou com Felipe Bastos (no Corinthians), Lucas Halter (no Athletico-PR) e Marco Antônio (no Cruzeiro).

“Só ouvi falar coisas boas do Goiás, conversei com o Bastos e ele me deu boas referências. A estrutura me impressionou, eu já tinha ouvido falar muito bem, mas vi que a estrutura física é muito boa. Tanto CT como Serrinha. O grupo é bom, ouvi coisas boas, que é um grupo próximo e chego para ajudar eles. Acredito que temos algo bom para conquistar, pensar na permanência, mas não podemos deixar de sonhar. Estou pronto para jogar, só depende do treinador agora”, contou o novo meia do Goiás.

A provável estreia de Marquinhos Gabriel deve ocorrer no sábado (20). Pela 23ª rodada, o Goiás encara o Atlético-MG no Mineirão, a partir das 16h30.

Confira outros trechos da coletiva do meia Marquinhos Gabriel:

O que atraiu no projeto do Goiás

- A grandeza do clube e objetivos meus pessoais de disputar de novo uma Série A, é o que todo mundo quer como jogador. Apesar do esforço da diretoria do Criciúma em me manter lá, clube que me acolheu bem, mas estou feliz aqui. Tenho meus objetivos e do clube, que a partir deste momento é trabalhar para conquistá-los.

Experiência após passagens por grandes clubes

- A gente ganha bagagem nos clubes que passa, aprendizado. No Santos, acho que foi minha melhor passagem em um clube depois de me transferir para o Corinthians. Aprendi muito nessa caminhada. Eu chego mais experiente e com muito mais rodagem sabendo o que quero.

Dupla com Pedro Raul

- Para mim será muito bom, ele (Pedro Raul) vem de fase boa, é um dos melhores jogadores do campeonato. Vim para ajudá-lo, para ajudar o Goiás. Acredito que posso ajudar com gols, assistências, ele com mais gols, que o Goiás ganhe com tudo isso no decorrer da competição.

Diferenças das séries A e B

- A Série B tem a peculiaridade de ser mais pegada em organização tática, adversário marca com mais agressividade, mas na Série A você consegue jogar um pouco mais com a bola. Já joguei os dois campeonatos, agora é trabalhar para jogar.