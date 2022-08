A goiana Maria Fernanda Rodrigues Alves de Oliveira Gomes, de 11 anos, teve sua inscrição na Taça Brasil de Clubes sub-11 recusada pela Confederação Brasileira de Futsal por ser menina. A competição será em João Pessoa, entre 4 e 11 de setembro, e a garota é atleta do Formiguinhas, equipe de Goiânia que foi campeã goiana em 2021 e, por isso, conquistou o direito de disputar o torneio nacional.

A família de Maria Fernanda tenta reverter a situação e conseguir uma forma para a menina disputar a competição. Se isso não ocorrer, deve recorrer à Justiça.

"O próprio campeonato, a Taça Brasil, não tem sub-11 feminino. Não faz sentido eles não deixarem ela jogar sendo que ela está apta para o campeonato. Ano pasado, ela e o time dela consquistaram todos os pontos possíveis para conseguir essa vaga. Só participa dessse campeonato quem tem mais pontuação no ano anterior. A Maria Fernnanda tem mérito nisso. Ela participou de todos os jogos", contou Fernanda Rodrigues Alves, mãe da atleta.

Maria Fernanda e o Formiguinhas conquistaram os títulos da Copa Goiás e do Campeonato Goiano.

A posição da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) é de que a competição é no naipe masculino e não pode ter meninas inscritas. A entidade não tem competições femininas na categoria sub-11.

"Como é do conhecimento de todos, a CBFS adota em suas competições os mesmos critérios utilizados pela FIFA em suas competições: idade e gênero, não sendo realizadas competições mistas", enviou a CBFS à reportagem.

A CBFS realiza seis competições femininas atualmente: Copa do Brasil, Taça Brasil de Clubes adulta, sub-20, sub-17 e sub-15 e Supercopa. A Federação Goiana de Futsal faz competições com equipes mistas para a idade.

"Ontem (quarta), ela ficou em estado de choque, chorou muito, não dormiu à noite. Estamos lidando com crianças, com o sonho de uma criança. Ela tem 11 anos. Quando eles dizem que ela não pode participar porque é um campeonato masculino, parece até que é um campeonato profissional adulto. É de crianças de 11 anos. Nessa idade de 11 anos, não tem times só de meninas que disputam", comenta a mãe da atleta.

O professor de História Cristiano Vinícius, que é pai de Maria Fernanda, se revoltou em um vídeo nas redes sociais. "Ela foi proibida de disputar por ser mulher. Conseguiu a classificação com a equipe dela, é federada. Agora, para a nossa surpresa, chega o comunicado da confederação de que a Maria não vai poder jogar. Para além do custo com passagem, hospedagem, inscrição, mas não tendo competição feminina na idade da Maria, por que ela, tendo mérito e tendo conseguido a classificação junto com a sua equipe dela, não pode participar? É uma discriminação histórica e misógina que exclui as mulheres dos espaços que são reservados predominantemente para o gênero masculino", disse o pai da atleta.

O técnico de Maria Fernanda, Thayson Antunes, disse que está organizando a participação do Formiguinhas na competição desde dezembro. São os pais dos atletas que arcam com os custos de viagem e inscrição. "A três semanas da competição, recebi uma mensagem da federação daqui que veio da confederação falando que a Maria não poderia disputar por ser no naipe masculino e não misto", contou o professor.