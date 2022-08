A reação do pequeno João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, ao ganhar o primeiro álbum da Copa do Mundo foi um rápido silêncio com sorriso no rosto, seguido de incredulidade com o desejado presente de aniversário. “Eu amei muito” e “é muito lindo” foram as frases que o garoto conseguiu falar após admirar as primeiras páginas do álbum e abrir o primeiro pacote de figurinhas.

É o primeiro álbum que João Gabriel ganha na vida. O pequeno sequer sabia como colar o cromo nas páginas. “Pai (João Teixeira), pega a cola para a gente colar as figurinhas aqui na mesa”, falou o garoto, com sorriso no rosto, ao pegar o cromo do atacante uruguaio Facundo Pellistri, a primeira figurinha que o goiano pegou dos primeiros 24 pacotes que ganhou após sua história viralizar. Ele desenhara o próprio álbum e suas figurinhas, já que os pais não possuem condições de comprar.

Depois de descobrir que as figurinhas são “tipo um adesivo”, João Gabriel paritu para a diversão. “Agora sei como é fácil tirar e colar. As figurinhas são muito lindas”, seguiu o menino, que, de tão empolgado, abria um pacote com cinco figurinhas e colava cada uma na sequência. “Não imaginava que o álbum era assim, muito lindo, quase igual ao que eu fiz”, brincou o pequeno.

Leia também:

+ CBF convida menino que desenhou álbum para conhecer museu

+ Menino de Goiânia cria o próprio álbum da Copa porque família não tem condições de comprar

A família não soube dizer quem enviou o álbum. “Sei que o nome dela é Ana, entrou em contato com a gente na segunda (29), disse que mora fora (do Brasil) e pediu nosso endereço para enviar o álbum. Ela mandou um motoboy, que entregou hoje (terça, 30)”, explicou o pai João Teixeira.

A rotina de João Gabriel é a mesma de muitos garotos e garotas de sua faixa etária. Ele, porém, não conhecia futebol até este ano e gosta de acompanhar notícias enquanto toma café.

“Depois do café, ele vai para a Guarda Mirim (projeto da Guarda Civil Metropolitana), foi lá que conheceu o futebol e outros esportes. Ele se desenvolveu muito lá desde que entrou (em março). Assiste palestras, interage com outras crianças, participa da banda, aprende esportes”, contou a mãe do garoto, a dona de casa Marlene Nery Ramos, de 40 anos.

João Gabriel é filho único do casal João Teixeira e Marlene Ramos. Eles moram em uma casa que é do avô materno do garoto, com cinco cômodos, no Jardim Curitiba IV. O sustento da família sai das vendas de hortaliças que o pai comercializa em feiras, às quartas e domingos.

O garoto está no 2º ano do ensino fundamental e estuda à tarde. “Ele voltou este ano para a escola, por causa da pandemia. Foram quase dois anos sem ir, então eu ensinei o a ler, fazer contas. Sempre mostrou interesse, dedicação e não desviava o olhar”, detalhou a mãe, que, orgulhosa, mostrou o boletim escolar do filho. A pior nota no ano foi 8,5 na matéria de leitura.

O primeiro dia na escola, após a história de João Gabriel viralizar, foi “tranquilo”, segundo o garoto. “Só uma professora falou comigo, ela disse que viu na internet. Meus amigos não falaram nada, mas os professores me procuraram”, contou o garoto, que ainda não sabe com quem trocar as figurinhas repetidas. “Algumas mães me procuram quando levei o João Gabriel na escola, falaram que viram a história, são pessoas como nós, humildes”, salientou a mãe.

Enquanto os pais conversaram com a reportagem do POPULAR, João Gabriel abria os pacotes de figurinhas. “Olha essa mãe, é a seleção da Croácia”, “Mãe, essa aqui é brilhante, é rara”, seguiu o garoto, com o mesmo brilho no olhar do momento que ganhou o álbum, alguns minutos antes. “As figurinhas que mais quero são do Neymar, Messi e do Cristiano Ronaldo”, afirmou o pequeno, que deve ganhar mais pacotes de cromos nos próximos dias.

Desde segunda-feira (29), quando a história de João Gabriel ganhou as redes sociais, os telefones dos pais dele não param de tocar e receber mensagens. Nesta terça-feira (30), até às 17h30, quase 80 pessoas enviaram mensagens para o casal com o desejo de enviar álbuns e pacotes de figurinhas.

“Eu não esperava isso, não tenho domínio da internet, então não sei direito como está sendo divulgado. Fico surpreso e sem reação porque as pessoas não param de me ligar, me procurar para presentear ele (João Gabriel). Mandam mensagem até de madrugada. Um rapaz de Minas Gerais disse que já mandou um álbum e figurinhas”, contou o feirante João Teixeira, que teve a ideia de divulgar a história do filho enviando um vídeo para a TV Anhanguera.

João Gabriel desenhou o próprio álbum com algumas figurinhas porque a família não tem condição financeira de comprar os itens de coleção para o garoto. Era o pedido dele de presente de aniversário, celebrado na última sexta-feira (26). “Agora, os presentes não vão parar de chegar, muitas figurinhas para eu colar”, celebrou o garoto.