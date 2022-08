João Gabriel Nery dos Santos tem 8 anos e mora na região noroeste de Goiânia. Bom aluno, coleciona boas notas no boletim da escola e é o orgulho dos pais, o feirante João Teixeira dos Santos, de 51 anos, e Marlene Nery Ramos, de 40 anos. A história do menino viralizou nesta semana depois de confeccionar seu próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo. A atitude emocionou os pais e muita gente que já tem entrado em contato para doar álbuns e figurinhas.

João Teixeira conta que a família vive com média de um salário mínimo por mês, que é o que sobra dos custos de produção e manutenção da horta da família. “O João Gabriel viu a reportagem na TV falando dos álbuns da Copa do Mundo e nem me pediu. Acredito que ele entende a nossa condição. Quando eu cheguei do trabalho, ele já tinha feito o álbum, tinha jogador, goleiro, a taça.” O pai se emociona porque o filho ainda o esperou para que colassem algumas figurinhas juntos.

O feirante conta que parabenizou o filho pelo álbum e que verificou cada “foto”. “Ele fez o Neymar em duas versões, uma delas aquela figurinha lendária, fez o Messi, o goleiro Cássio, até o Pelé. Quando vi, tinha umas figurinhas sem nome e ele disse que eram os juízes.” João Teixeira conta que o filho não é muito envolvido com futebol e que brinca de vários tipos de brincadeiras e o desenho é uma das preferidas. “Ele é uma criança ativa, alegre, educada. É um filho excelente, a menor nota dele neste ano foi 9,5 em leitura e ele já disse que vai melhorar. Só me dá orgulho.”

Estudo

João Teixeira diz que não consegue fazer planos para o filho. “É complicado por nossa condição financeira. A gente não planeja a vida lá na frente, vamos vivendo o dia a dia com foco nos estudos dele. Nossa meta é que ele estude para ser e fazer o que quiser no futuro. Como pais, na nossa situação, é o que podemos fazer e estamos fazendo.” Ele conta que desde a pandemia, a grana diminuiu. “Mas não falta nada. Deus tem providenciado e sou feliz com a família que tenho.”

João Gabriel diz que já sabe que sua história ficou famosa e conta que ganhou dois álbuns de pessoas que entraram em contato com o pai. Agora ele está em busca das figurinhas pra completar o álbum. “Eu já ganhei algumas e colei com a ajuda dos meus pais. A gente tá com muitas figurinhas aqui, algumas repetidas.” Mesmo com os álbuns que ganhou, ele disse que não vai se desfazer do que ele mesmo confeccionou. Ele ainda diz que vai se inspirar para desenhar os jogadores que não conhece.

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo

O Álbum da Copa 2022 foi lançado na segunda quinzena de agosto. Para completar, o colecionador precisa encontrar 670 figurinhas, sendo que 50 delas são consideradas especiais, chamadas de Legends. Eessas figurinhas podem ser encontradas na versão bordô, bronze, prata ou ouro, sendo esta última o mais alto grau de raridade. O único brasileiro na lista é Neymar. Outros famosos lendários são Cristiano Ronaldo, da seleção de Portugal, Kylian Mbappé, da França e Lionel Messi, da Argentina. Os valores padrões cobrados são R$ 12 pelo álbum brochura e R$ 44,90 pelo de capa dura. O pacote com cinco figurinhas custa R$ 4.

Leia também:

- Menino de Luziânia quebra cofrinho, faz oração e encontra no último pacote figurinha rara de Neymar

- Conheça mitos e verdades das figurinhas vendidas por até R$ 9 mil