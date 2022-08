Esporte Menino de Luziânia quebra cofrinho, faz oração e encontra no último pacote figurinha rara de Neymar Antônio, de 8 anos, quebrou o cofrinho para conseguir comprar pacote de figurinhas

O pequeno Antônio Romão Aguiar, de apenas 8 anos, é apaixonado por futebol. Morador de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, e jogador do timinho do Vasco, o menino ganhou recentemente da tia um álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. Desde então, os pais têm ajudado Antônio a comprar os pacotes com as cartas dos jogadores. Depois de muitos pacoti...