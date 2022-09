O pequeno João Gabriel Nery dos Santos, goiano de 8 anos, que desenhou o próprio álbum da Copa do Mundo por não ter condições de comprar, conheceu os técnicos das seleções brasileiras, masculina e feminina, Tite e Pia Sundhage, nesta quinta-feira (8), além da rainha Marta. O encontrou ocorreu durante evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

“Gostei muito de andar de avião e das taças, a mais bonita é de 2002”, contou João Gabriel, que em seu álbum personalizado desenhou o técnico Tite. “Ele disse que achou minhas figurinhas bonitas, que eu sou criativo e falou que a convocação (para a Copa) está pronta”, contou o garoto sobre o diálogo com o técnico da seleção brasileira.

Um momento que marcou o pai do garoto, João Teixeira, foi ver o filho abraçar a taça da Copa do Mundo de 2002. “Ele abraçou com tanta vontade que parecia que ele tinha jogado a final e sido campeão. Foi lindo, tudo foi ótimo”, salientou o feirante de 50 anos.

João Gabriel ganhou duas novas versões do álbum da Copa do Catar, uma completa, de capa dura e cor de ouro. A outra versão é a mais tradicional, de brochura.

“Agora eu acho que já temos uns 9 a 10 álbuns, mas ele (João Gabriel) ainda não completou nenhum. Dizendo ele que está com dó de abrir os pacotes e acabarem todos”, comentou João Teixeira, pai de João Gabriel.

Além do pai, a mãe do garoto, Marlene Nery, também foi ao Rio de Janeiro para participar do evento na CBF. A família goiana conheceu a sede da entidade, o museu da CBF e permanecerá na cidade carioca. Nesta sexta-feira (9), o trio acompanhará a convocação da seleção brasileira masculina para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, diante da Tunísia e Gana.

“Foi uma visita ótima, fizemos tanta coisa. Conhecemos o Tite, a Pia, a Marta, o presidente da CBF (Ednaldo Rodrigues). Muita gente, vimos as camisas da seleção, taças, bolas, foi um dia inesquecível. Voltamos amanhã (sexta, 9) para Goiânia. Vamos ir na convocação da seleção e depois voltamos pra casa”, detalhou o pai de João Gabriel.

Além do pequeno João Gabriel, outro garoto, Pedro Maron também foi convidado pela CBF para conhecer a entidade. O jovem de Brasília, de 12 anos, é cego e sua história viralizou na última semana após apresentar uma sugestão à Panini para aplicar números em braile nas edições do álbum, para que ao menos soubesse onde colar cada figurinha.

O evento na CBF também foi feito para homenagear a rainha Marta. A meia-atacante completou 20 anos de história com a seleção brasileira e ganhou uma estátua de cera em sua homenagem.

"É um sentimento de inclusão, que a gente procura, poder ver a nossa história sendo contada no museu da casa do nosso futebol. Quando se homenageia uma atleta da seleção feminina, se homenageia a todas. Para mim é algo que não tem preço, me deixa muito emocionada e honrada com tudo isso", afirmou a jogadora em entrevista à CBF TV.