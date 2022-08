O pequeno João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, decidiu doar álbuns e pacotes de figurinhas extras que vai receber após sua história viralizar na internet. O garoto desenhou o próprio álbum com algumas figurinhas porque a família não tem condição financeira de comprar os itens de coleção para o garoto. Desde terça-feira (30), ele passou a ganhar álbuns e pacotes de cromos.

João Gabriel decidiu que vai ficar com apenas três versões de álbuns que receber de doação. “Um vai ser meu, outro para minha mãe (Marlene Nery Ramos) e outro para meu pai (João Teixeira). Vou doar para meus amigos outros álbuns e figurinhas para eu trocar com eles”, comentou o garoto ao POPULAR.

Leia também

- Menino de 8 anos encanta com seu próprio álbum da Copa e se encanta com edição oficial

- CBF convida menino que desenhou álbum para conhecer museu do futebol

O garoto vai doar algumas edições extras que receberá do álbum na escola também. “Ele (João Gabriel) me falou que vai entregar para as professoras doarem na escola, mas disse que só os alunos comportados poderão receber o presente dele”, explicou o pai do pequeno goianiense, que já tirou uma figurinha das consideradas raras, da versão bronze do volante inglês Jude Bellingham.

“Eu já tenho 458 figurinhas, mas poucas são repetidas. Só que eu ainda não tirei o Neymar, nem o Messi. Ganhei muitos pacotinhos hoje, acho que vou tirar eles agora”, contou João Gabriel.

O pequeno ganhou um novo álbum e mais pacotes de figurinhas nesta quarta-feira (31). Segundo o pai, João Teixeira, a edição foi enviada por uma pessoa que mora na Bahia, que entrou em contato com a família na segunda-feira (29). “Eu não sei quem foi, são tantas pessoas. Hoje meu celular não parou um segundo”, frisou o feirante de 51 anos.

Segundo o pai do garoto, João Gabriel ficou tão empolgado com o álbum da Copa do Catar que ganhou, que já deseja versões de outros Mundiais. “Ele me perguntou onde posso comprar o álbum da Copa de 2018 e 2014, está feliz e empolgado com as figurinhas”, disse João Teixeira.

O pai do pequeno disse que na noite de terça-feira, o goleiro Cássio, do Corinthians, conversou com João Gabriel por videochamada. “Ele falou que ficou feliz porque eu desenhei a figurinha dele, disse que sou criativo”, contou João Gabriel, que recebeu a promessa do defensor de enviar uma camisa, par de luvas, novo álbum e mais pacotes de figurinhas nos próximos dias.