O menino João Gabriel, de 8 anos, que desenhou o próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo porque a família não tem condições de comprar um ganhou mensagens e promessas de presentes de celebridades e jogadores. O goleiro Cássio, do Corinthians, que foi desenhado pelo garoto no álbum, vai mandar camisa e luvas para o pequeno, segundo a mulher do jogador, Janara Sackl.

A cantora Luísa Sonza pediu, em postagem nas redes sociais, o contato da família para mandar "o álbum, já com um monte de figurinha, para ele completar tudo". O atacante Neymar, do PSG, também prometeu enviar presentes ao garoto.

João Gabriel Nery dos Santos tem 8 anos e mora na região noroeste de Goiânia. A história do menino viralizou nesta semana depois que ele desenhou seu próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo em páginas soltas de um caderno. A atitude emocionou os pais e muita gente que já tem entrado em contato para doar álbuns e figurinhas.

João Teixeira conta que a família vive com média de um salário mínimo por mês, que é o que sobra dos custos de produção e manutenção da horta da família. “O João Gabriel viu a reportagem na TV falando dos álbuns da Copa do Mundo e nem me pediu. Acredito que ele entende a nossa condição. Quando eu cheguei do trabalho, ele já tinha feito o álbum, tinha jogador, goleiro, a taça.” O pai se emociona porque o filho ainda o esperou para que colassem algumas figurinhas juntos.

O feirante conta que parabenizou o filho pelo álbum e que verificou cada “foto”. “Ele fez o Neymar em duas versões, uma delas aquela figurinha lendária, fez o Messi, o goleiro Cássio, até o Pelé. Quando vi, tinha umas figurinhas sem nome e ele disse que eram os juízes.”

João Teixeira conta que o filho não é muito envolvido com futebol e gosta muito de desenhar. “Ele é uma criança ativa, alegre, educada. É um filho excelente, a menor nota dele neste ano foi 9,5 em leitura e ele já disse que vai melhorar. Só me dá orgulho.”