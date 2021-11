Esporte Menino santista hostilizado diz que teve 'muito medo de morrer' Depois da repercussão do episódio, figuras importantes do futebol enviaram uma mensagem de apoio a Bruninho e o garoto ganhou camisas, incluindo uma do Vila Nova

O garoto Bruninho, hostilizado por torcedores do Santos após pedir a camiseta do goleiro Jaílson, do Palmeiras, disse que sentiu "muito medo de morrer" ao relembrar os momentos de tensão que viveu naquele dia, na Vila Belmiro. Em entrevista durante uma participação no Esporte Espetacular, na manhã deste domingo (14), a criança de 9 anos ainda relatou que muitos torced...