Depois do protesto da torcida na segunda-feira (12), o elenco do Atlético-GO teve uma surpresa diferente antes do treino da tarde desta quinta-feira (15), no centro de treinamento do Dragão. Um grupo de garotos da base, entre 6 e 13 anos, foi ao treinamento esperar pelo elenco e a comissão técnica.

Cerca de 50 meninos, oriundos das escolinhas do clube, foram ao CT do Dragão para levar o incentivo deles. Aos gritos de "Ah, eu acredito", carregando alguns cartazes e distribuindo sorriso e simpatia, a garotada não só surpreendeu os jogadores como gerou um clima de alegria.

No gramado, eles fizeram duas filas, enquanto os jogadores estavam chegando para iniciar o treino. o argentino Diego Churín e o atacante Léo Pereira mostraram muita empatia com a garotada. O atacante Wellington Rato, que geralmente leva o filho aos treinos, também teve momentos de interação com a meninada.

Alunos de uma escolinha do Atlético-GO, cujo técnico é Wagner Gomes, os meninos também aproveitaram a visita para conhecer parte do CT do Dragão. Alguns foram acompanhados por pais, mães e irmãos. Os funcionários da escolinha também foram ao CT atleticano.

"Meu filho (Rodrigo) veio pela segunda vez aqui. Sou torcedor do Atlético-GO, joguei na base (1969), mas tive uma contusão e não pude continuar", contou Euzerito Marques da Silva, o Zirito. Ele é pai do pequeno Rodrigo Marques, de 9 anos e candidato a meia. Zirito considera válida a iniciativa e calcula que o time precisa de 23 pontos, dos 36 a serem disputados, para que o Dragão consiga evitar o rebaixamento.

Cleber Alves Rodrigues é outro torcedor atleticano e pai que também acredita no potencial do filho, Pedro Gabriel Rodrigues. Segundo ele, Pedro Gabriel está desenvolvendo as características de zagueiro. Sobre a visita, disse que gostou da ideia e espera que isso possa ajudar o elenco. "O time (Atlético-GO) é nosso. Temos de acreditar. Se nós (torcedores) não acreditarmos nele, os outros não acreditarão", afirmou Cleber Alves.