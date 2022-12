O Atlético-GO, dos principais clubes da capital, foi o que menos se movimentou no mercado da bola, até aqui. O Dragão fechou com reforços pontuais e priorizou acertos com jogadores ofensivos, como o atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo.

Veja quem chega ao Dragão para a temporada de 2023. O elenco atleticano já treina em pré-temporada para a estreia no Goianão no dia 12 de janeiro, contra o Grêmio Anápolis.