O Vila Nova reformulou parte do elenco de olho na temporada 2023 e anunciou reforços visando as próximas competições - Tigre estreia no Goianão no dia 12 de janeiro. Ataque e defesa, especificamente entre os goleiros, foram as posições com mais reposições.

Veja quem chega ao OBA para a temporada de 2023. O elenco colorado já treina em pré-temporada, mas alguns reforços vão se apresentar no clube até o dia 2 de janeiro.

Confira os reforços do Vila Nova para 2023:

Goleiros: Vanderlei, Dênis Júnior e Victor Hugo

Zagueiro: Carlos Alexandre

Laterais: Diego Renan (joga na direita e esquerda) e Marcelinho (D)

Volante: Rickson (também joga de meia ou atacante de beirada)

Atacantes: Wendson, Guilherme Parede, Vinícius Leite e Hyuri

Técnico: Claudinei Oliveira