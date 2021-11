Esporte Mercedes recorre de decisão de não punir Verstappen no GP de São Paulo O objetivo final da Mercedes é tirar o segundo lugar de Verstappen no GP. Se o holandês tiver 10 segundos adicionados ao seu tempo final de prova, por exemplo, cairá para terceiro lugar

A Mercedes protocolou nesta terça-feira (16) na FIA "direito de revisão" do incidente envolvendo Max Verstappen e Lewis Hamilton na 48ª volta do GP São Paulo de Fórmula 1, realizado no domingo (14). É o momento em que os dois duelistas pelo título foram para a área de escape da Curva do Lago, no fim da Reta Oposta. Segundo colocado desde a 19ª volta do GP, Hami...