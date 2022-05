Esporte Mercedes tem GP decisivo na Espanha e pode desistir de conceito diferentão Os treinos livres da próxima etapa começam na sexta-feira (20), s 9h (de Brasília). Corrida será no domingo (22), a partir das 10 horas

Quando a Mercedes apareceu no segundo teste da pré-temporada, no Bahrein, todos os olhos se voltaram para um conceito diferente, que quase acabava com as laterais do carro. A equipe falava sobre como usou tecnologia da indústria espacial para garantir que o motor seguisse sendo bem resfriado, e de fato eles não tiveram problemas nesta área até aqui. Mas agora o time d...