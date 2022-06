O mesatenista Vitor Yudi Seii Iwamoto, de 14 anos, foi vice-campeão do WTT Youth Contender, na categoria Sub-15. O atleta goiano disputou sua primeira competição internacional, na Argentina, e ficou com o 2º lugar após ser superado pelo venezuelano Carlos Josue Alberto Rios Romero, por 3 sets a 1, no domingo (5). As parciais foram de 12x10, 7x11, 6x11 e 10x12 para o atleta da Venezuela.

Vitor Yudi avançou à final após cinco partidas por fases anteriores. Na de grupos, passou pelo argentino Franco Varela (3 a 0) e o boliviano Matias Arteaga (3 a 0). Nas oitavas de final, o goiano superou o argentino Baltazar Gallardo (3 a 1), nas quartas de final derrotou o venezuelano Jonathan Jeancarlos (3 a 0) e na semifinal eliminou o brasileiro Hamilton Hato (3 a 1).

Com a participação no WTT Youth Contender, o mesatenista goiano entrará no ranking mundial pela primeira vez. No Estado e na região Centro-Oeste, Vitor Yudi é o 1º colocado na categoria Sub-15. No ranking nacional, o atleta é o 4º colocado. Ele também é integrante da seleção brasileira de tênis de mesa.

Vitor Yudi pratica o esporte desde julho de 2019, no mesmo ano foi campeão nas três competições que disputou. Por causa da pandemia da Covid-19, o mesatenista não disputou campeonatos até agosto do ano passado, quando retornou com mais sete títulos seguidos de diferentes torneios.

A primeira convocação do goiano para a seleção brasileira ocorreu em abril, quando pôde treinar no Centro de Treinamento do Time Brasil, no laboratório olímpico. Depois do WTT Youth Contender, Vitor Yudi participará do TMB Platinum Maringá-PR, entre os dias 6 e 10 de junho.