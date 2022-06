Esporte Mesatenista goiano conquista dois títulos no Sul-Americano na Argentina Flávio Coelho foi campeão na categoria simples e dupla mista, neste domingo (12)

O mesatenista Flávio Coelho, de 11 anos, fez história mais uma vez e conquistou dois títulos, um na categoria simples e outro na mista, no Sul-Americano 2022 de Tênis de Mesa. As conquistas ocorreram neste domingo (12) no encerramento dos jogos da competição, em Salta, no país vizinho. Na categoria simples, Flávio Coelho bateu o peruano Luciano Medrano, por 3 sets a 0, com parcia...