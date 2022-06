Esporte Mesatenista goiano segue no Top-10 no ranking mundial Após sequência de títulos em maio e junho, Flávio Coelho aparece como o 9° colocado na lista com 40 pontos

O mesatenista goiano Flávio Coelho, de 11 anos, segue no Top-10 do ranking mundial da categoria na faixa etária em que atua. O jovem atleta é o 9° colocado da lista, com 40 pontos. No comparativo com a penúltima atualização, divulgada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (International Table Tennis Federation, em inglês) em 7 de junho, Flávio Coelho perd...