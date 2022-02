Esporte Mesmo com 43kg a mais, carros de 2022 da F-1 não devem perder velocidade Além do peso a mais, os carros de 2022 terão uma porcentagem maior de combustível vindo de fontes renováveis, o que poderia afetar a performance negativamente

Quando o regulamento de 2022 foi anunciado, a expectativa da F-1 era de que os carros fossem até 3s5 mais lentos por volta. Às vésperas dos primeiros testes, que vão acontecer neste mês de fevereiro, os times já começam a falar em andar no mesmo ritmo que em 2021. Mesmo com carros pelo menos 43kg mais pesados. Essa é a diferença do peso mínimo, que pulou de 752kg ...