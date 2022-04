O Santos estreou com derrota por 1 a 0 para o Banfield-ARG na Sul-Americana, nesta terça-feira (5). O time praiano foi dominado pelo rival no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina) e largou atrás na disputa do Grupo C, que classifica apenas o primeiro às oitavas.

Urzi aproveitou a falha da defesa santista e marcou um golaço aos 43 do primeiro tempo. O Santos, mais uma vez, teve um desempenho muito ruim e, sem conseguir criar no meio-campo para levar perigo ao adversário, não ameaçou qualquer reação no duelo.

Na segunda rodada, o clube litorâneo terá pela frente a Universidad Católica-EQU. O confronto será na quarta (13), às 19h15, na Vila Belmiro. Antes disso, o time alvinegro faz sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, fora de casa, no sábado (9), às 16h30.

O Santos praticamente não atacou na primeira etapa. A equipe conseguiu trocar poucos passes no campo de ataque e foi dominada pelo adversário, que também pouco fez. Aos 43 do primeiro tempo, Urzi marcou um golaço para abrir o placar para os mandantes, aproveitando o erro na saída de bola do Santos.

No segundo tempo, o clube do litoral paulista melhorou um pouco, mas insuficiente para esboçar uma pressão e buscar a igualdade. Domingo ainda foi expulso com o segundo amarelo aos 41.

O volante uruguaio Rodrigo Fernn mostrou em sua estreia que pode ser útil ao clube alvinegro. Participativo, o jogador apareceu bem na marcação, ajudou nos poucos passes que o clube trocou e também se apresentou como opção mais à frente.

O setor direito da defesa santista sofreu com o Banfield, que atacou preferencialmente por ali. Atacante de origem, Marcos Guilherme não deu suporte necessário como ala no setor. Saiu aos 15 do segundo tempo. Já Maicon demonstrou muita vontade, mas foi afobado em alguns lances e acabou prejudicando o Santos.

O clube alvinegro praiano contou com as estreias do zagueiro Maicon e dos volantes Willian Maranhão e Rodrigo Fernández diante do Banfield. No entanto, os velhos problemas voltaram a assombrar o torcedor santista.

O time seguiu sofrendo nas jogadas de bola aérea. O meio-campo seguiu sem poder de criação e não municiou os atacantes. Sem conseguir trocar passes e evoluir em campo, o Santos pouco fez na Argentina.

Em 2021, Carille apostou em três zagueiros e conseguiu livrar o Santos do rebaixamento no Brasileiro. Contudo, o esquema nunca caiu nas graças do torcedor e vinha sendo abandonado em 2022.

Depois de 16 dias livres para treinar, Bustos voltou a optar em uma formação com Bauermann, Kaiky e o estreante Maicon na defesa. O entrosamento entre o trio ainda não é dos melhores e Maicon mostrou muita afobação em sua primeira partida pelo Peixe. Para piorar, Marcos Guilherme teve uma atuação muito ruim como lateral direito, pecando demais na marcação e ajudando quase nada no ataque.

Aos 15, Bustos sacou Bauermann e Marcos Guilherme para colocar Madson e o atacante Rwan. A nova formação tática do Santos acompanhou uma mudança de postura dentro de campo e o time melhorou, mesmo que pouco, nos 20 minutos finais.

FICHA TÉCNICA

BANFIELD-ARG: Bologna; .Abecasis (Coronel), Maciel, Lollo e Escobar; Galoppo, Domingo e Romero (López); Urzi (Palacios), Cruz (Dátolo) e Perales (Álvarez). T.: Diego Dabove

SANTOS: João Paulo; Maicon, Bauermann (Madson), Kaiky (Velázquez); Marcos Guilherme (Rwan), Willian Maranhão (Zanocelo), Rodrigo Fernández (Pirani), Ricardo Goulart e Felipe Jonatan; Lucas Barbosa e Lucas Braga. T.: Fabián Bustos.

Estádio: Florencio Sola, em Banfield (ARG)

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Auxiliares: Milciades Saldivar e Eduardo Cardozo

Cartões amarelos: Domingo, Abecasis, Lollo (BAN); Willian Maranhão, Lucas Barbosa, Felipe Jonatan, Zanocelo, Velázquez (SAN)

Cartão vermelho: Domingo (BAN)

Gols: Urzi (BAN), aos 43' do primeiro tempo.