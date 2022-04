A seleção italiana masculina de futebol foi eleita como o time do ano no Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte.

A honraria deve-se principalmente ao título da Eurocopa conquistado diante da Inglaterra em julho do ano passado. Depois disso, a seleção número seis no ranking da Fifa só decepcionou e não se classificou para a Copa do Mundo do Qatar. A Itália foi eliminada na repescagem das Eliminatórias Europeias ao perder por 1 a 0 para a Macedônia do Norte e não disputará o Mundial pela segunda vez seguida. A vaga ficou com Portugal, que venceu os algozes da Itália sem grandes dificuldades na fase posterior.

A seleção italiana concorreu a time do ano com outros cinco conjuntos. No futebol, foram dois: a seleção da Argentina campeã da Copa América 2021 contra o Brasil, e o time feminino de futebol do Barcelona, campeão da Liga dos Campeões da Europa e onde joga Alexia Putellas, uma das indicadas a destaque feminino do Laureus.

Também foram indicados a time do ano a Mercedes, campeã do mundial de construtores da Fórmula 1 oito vezes seguidas, o Milwaukee Bucks, da NBA, a liga norte-americana de basquete, e a equipe olímpica de mergulho da China, que ganhou sete de oito ouros em disputa nas Olimpíadas de Tóquio.

Dois dos cinco indicados a time do ano têm um confronto marcado para 1º de junho: Itália x Argentina será no estádio de Wembley, na Inglaterra.