O Atlético-GO venceu a Aparecidense no último sábado (28), mas não convenceu e inicia a semana com objetivo de melhorar seu sistema defensivo no Goianão 2023. Líder do Estadual, o Dragão venceu quatro vezes, empatou um jogo e perdeu outro, mas tem sido criticado pelos gols sofridos. O time atleticano foi vazado em todas as seis partidas no Campeonato Goiano, até aqui.

Além do Atlético-GO, apenas o lanterna Grêmio Anápolis também sofreu gols em todos jogos neste Goianão. O desempenho do sistema defensivo do Dragão, tem gerado críticas entre torcedores e o presidente Adson Batista e se tornou preocupação do técnico Eduardo Souza.

O Dragão sofreu gols do Grêmio Anápolis (1), Goiás (1), Iporá (1), Vila Nova (2), Anápolis (2) e Aparecidense (1).

O pouco tempo para treinos entre as rodadas e adaptação ao estilo de jogo do técnico Eduardo Souza são fatores considerados pelo Atlético-GO para justificar a sequência de jogos em que o clube foi vazado no Goianão.

Leia também:

+ Crac vence o Morrinhos e assume vice-liderança

+ Tabela do Campeonato Goiano

Após seis rodadas, o técnico Eduardo Souza já testou quatro duplas de zaga neste Goianão. A que mais jogou foi Emerson Santos e Lucas Gazal, em três oportunidades. As outras foram, uma em cada jogo: Michel e Gazal; Emerson Santos e Ramon; e Gazal e Ramon.

Não só com relação direta com a defesa, mas o espaçamento entre as linhas do time de defesa e volantes e os “comportamentos de alguns jogadores”, como definiu o presidente Adson Batista, são situações nos jogos que preocupam o Atlético-GO. O dirigente, inclusive, cogita ir ao mercado para acertar com zagueiro e volante.

“Quem assistia ao Atlético-GO jogar no Brasileiro, com boa parte desses jogadores, via time que não dava espaços para os adversários e era forte fisicamente. Preocupa muito (atualmente). É começo de temporada, mas o momento traz insegurança. Precisamos crescer e nos impor mais, principalmente na nossa casa. Não vou trazer jogador aposta, já temos um monte. Estamos negociando para resolver os problemas e, se precisar, vamos investir”, afirmou o presidente Adson Batista.

À espera de reforços, o Atlético-GO volta a campo na quinta-feira (1º). Líder do Goianão, o Dragão disputará o terceiro jogo seguido como mandante e encara o Crac, a partir das 20h30, no encerramento da 7ª rodada da competição estadual.