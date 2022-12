A Argentina é tri. A terceira estrela dos hermanos foi conquistada em uma final que entregou tudo que se esperava, com Messi, craque de uma geração, se consagrando o melhor jogador da Copa do Mundo e brilhando mais uma vez, ao marcar dois gols. Nem mesmo a atuação de Mbappé, que balançou as redes três vezes na decisão, foi capaz de deter os argentinos, que confirmaram o título nos pênaltis, ao vencer por 4 a 2, após 2 a 2 no tempo normal e o 1 a 1 na prorrogação.

A resiliência da França e de Mbappé acabou com a desvantagem francesa no tempo normal, após estar perdendo por 2 a 0, e na prorrogação, quando o placar ficou em 3 a 2. Nada disso abalou a confiança de Messi, que, aos 35 anos, demonstrou ter fôlego, abriu a cobrança das penalidades para a Argentina e deu confiança para que os demais confirmassem suas batidas.

Coman parou em Emiliano Martinez, outro herói do título, e Tchouameni mandou para fora sua cobrança e a chance da França levar no Catar sua terceira estrela.

Messi é...

-campeão da Copa na quinta disputa de Mundiais e na segunda vez em uma final

-jogador que mais vezes atuou em partidas de Copa do Mundo, 26 vezes

-jogador que mais vezes atuou como capitão em Copas (19)

-autor de 13 gols em Copas, à frente dos compatriotas Gabriel Batistuta (10), Maradona e Guillermo Stábile (ambos 8)

-jogador que disputou 26 jogos em Mundiais, fez 13 gols e deu 8 assistências

Messi foi eleito o melhor da decisão. Foi o vice-artilheiro da competição com 7 gols - um a menos que Mbappé - e ainda deu três assistências durante a campanha dos hermanos. Além de ter levantado a taça, quebrou recordes pessoais, como de mais jogos na história das Copas (26 jogos) e mais gols pela Argentina (13 gols) e se garantiu na prateleira dos campeões do mundo.

Com a taça na mão esquerda, Messi deixou o vestiário capitaneando todos os jogadores da Argentina, que saíram cantando pela zona mista, local designado para entrevistas com jornalistas de todo o mundo. Desta vez, eles não pararam, só festejaram.

Os presentes ignoraram os avisos para não tirar fotos ou fazer vídeos no local, para desespero dos voluntários e assessores da Fifa de plantão.

“É impressionante que possa terminar assim. Eu sabia, eu sabia, que Deus ia me dar. Tive um pressentimento de que ia ser assim, mais uma vez me deixou imensamente feliz”, declarou Messi na saída do gramado do Estádio Lusail. “Todo mundo quer isso (a Copa), é o sonho de qualquer um. Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira”, completou o craque.

A grandeza de Messi é tamanha que o técnico Lionel Scaloni já o convocou para o Mundial de 2026, quando o jogador terá 39 anos. “Creio que tenho de guardar um lugar para ele no Mundial. Ele ganhou o direito de decidir o que fazer com sua carreira futebolística e com a seleção”, declarou o comandante argentino.

“O que ele transmite a seus companheiros, eu nunca tinha visto. Dá esperanças a seus companheiros”, justificou Scaloni.

Messi, claro, não quis projetar um futuro tão longo, mas garantiu que sua trajetória na agora tricampeã mundial não termina por aqui. “Quero jogar mais algumas partidas como campeão mundial. Todo mundo quer isso, é o mais desejado por todos. Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira, e era isso que me faltava. Quero levar lá para desfrutar com todos”, disse.