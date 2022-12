Craques do futebol mundial prestaram homenagens ao Rei Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no intestino e seu quadro havia piorado nos últimos meses. No começo deste mês, ele foi internado no hospital Alberto Einstein, passou o Natal com a família e morreu ao lado de familiares.

Messi, campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, disse “descanse em paz, Pelé” como legenda de uma foto em que ele aparece ao lado de Pelé.

O ex-atacante Ronaldo publicou um vídeo com imagens de Pelé. “O menino que ganhou o mundo, o rei que parou uma guerra, o brasileiro que mudou o futebol. Pelé sempre será Pelé.”, escreveu R9.

Cristiano Ronaldo também utilizou uma foto dele ao lado de Pelé. Na publicação, o português deseja seus sentimentos ao Brasil e a família de Pelé pela perda do ex-jogador. “Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre.”, escreveu CR7.

Heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton agradeceu a Pelé por ter compartilhado seu talento, amor e genialidade com o mundo do esporte.

O ex-atacante Romário frisou em sua homenagem que Pelé “fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses”: