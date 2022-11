Lionel Messi, de 35 anos, alcançou Maradona no número de jogos disputados com a camisa da Argentina em Copas.

Com a participação de Messi contra o México, neste sábado (26), ambos têm 21 jogos na conta.

Não só isso: com o gol marcado contra os mexicanos, iguala o ídolo Diego com 8 gols pela seleção argentina em mundiais.

Em assistências, Messi ainda está a atrás de Maradona: o atacante do PSG tem 5 passes para gol na ficha; Diego tem 8.

O falecido ídolo argentino participou de 4 edições de Copas do Mundo: sua primeira foi na Espanha, em 1982, seguida por México, 1986, Itália em 1990 e Estados Unidos em 1994. A atual é a quinta de Messi, que começou participando da Copa da Alemanha, em 2006, e passou por África do Sul em 2010, Brasil em 2014 e Rússia em 2018.

No total de jogos e gols pela seleção, Messi é líder. Tem 166 partidas e 93 gols, considerando tudo que disputou com a seleção. Maradona jogou 91 vezes com a camisa argentina e marcou 34 gols.