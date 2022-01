A Fifa anunciou nesta sexta-feira (7) os finalistas de seu prêmio de melhor do mundo no ano, o The Best. Lionel Messi, 34, que se transferiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain em agosto, Robert Lewandowski, 33, do Bayern, e Mohamed Salah, 29, do Liverpool, são os indicados.

O último agraciado com o troféu foi o polonês Lewandowski, que se manteve em alto nível. Já o argentino Messi conquistou em novembro a Bola de Ouro, oferecida pela revista France Football, e tenta unificar os títulos de craque de 2021. O egípcio Salah busca o prêmio pela primeira vez.

Entre as mulheres, o laurel ficará entre as espanholas Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, ambas do Barcelona, e a australiana Sam Kerr, do Chelsea. Como ocorre com os homens, a votação é feita pelos capitães e treinadores da seleções nacionais e jornalistas.

Os indicados das outras categorias já haviam sido divulgados pela Fifa, que fará a sua celebração para entrega dos prêmios no próximo dia 17. A cerimônia ocorrerá em sua sede, em Zurique, na Suíça.

*

CONFIRA TODOS OS INDICADOS AOS PRÊMIOS DA FIFA DE 2021

Melhor jogador

Robert Lewandowski (Bayern/seleção polonesa)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain/seleção argentina)

Mohamed Salah (Liverpool/seleção egípcial)

Melhor jogadora

Jennifer Hermoso (Barcelona/seleção espanhola)

Sam Kerr (Chelsea/seleção australiana)

Alexia Putellas (Barcelona/seleção espanhola)

Melhor treinador de time masculino

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Seleção italiana)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Melhor treinador de time feminino

Lluís Cortés (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Seleção holandesa/seleção inglesa)

Melhor goleiro

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain/seleção italiana)

Édouard Mendy (Chelsea/seleção senegalesa)

Manuel Neuer (Bayern/seleção alemã)

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Chelsea/seleção alemã)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Lyon/seleção chilena)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Rosengård/Paris Saint-Germain/seleção canadense)

Gol mais bonito (Prêmio Puskás)

Érik Lamela (Tottenham)

Patrik Schick (seleção tcheca)

Mehdi Taremi (Porto)

Troféu Fair play

Seleção dinamarquesa, comissão técnica e médicos

Claudio Ranieri (Sampdoria)

Scott Brown (Celtic)

Troféu da torcida

Torcedores de Dinamarca e Finlândia

Torcedores alemães

Imogen Papworth-Heidel