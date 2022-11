A seleção argentina fez nesta sexta-feira (18) o seu primeiro treino no Catar na preparação para a Copa do Mundo. A atividade atraiu atenção da imprensa internacional, e todos os olhares buscavam um jogador: Lionel Messi. No entanto, o craque do PSG não participou do treinamento no gramado.

A ausência de Messi não é motivo de preocupação para o técnico Lionel Scaloni. O atacante trabalhou na parte interna da estrutura da Universidade do Catar, a casa da Argentina durante a Copa do Mundo.

Outros seis jogadores também ficaram apenas na academia durante o treino: Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi e Juan Foyth. Todos foram titulares na vitória da seleção argentina por 5 a 0 no amistoso contra os Emirados Árabes Unidos.

Durante os 15 minutos de treino abertos para a imprensa, as câmeras buscaram Messi e não encontraram. As outras ausências ficaram em segundo plano. Mais de 300 repórteres de todas as partes do mundo questionaram a razão pela ausência do craque.

Segundo relatos dos jornais argentinos Olé e La Voz, alguns repórteres internacionais estavam lá apenas por uma imagem de Messi e saíram desapontados.

A Argentina se prepara para estrear na Copa do Mundo no dia 22, contra a Arábia Saudita, às 07h (de Brasília). A equipe de Lionel Scaloni também enfrentará México e Polônia no Grupo C do torneio.