Esporte Messi rebate Mbappé e diz que jogar na América do Sul é muito difícil Para o craque argentino, se classificar para a Copa do Mundo pelas Eliminatórias Sul-Americanas é muito difícil

Lionel Messi não concorda com a opinião de seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, de que o futebol é mais avançado na Europa do que na América do Sul. O capitão argentino disse que é muito difícil se classificar para a Copa pelas Eliminatórias Sul-Americanas e que sua seleção está preparada para enfrentar qualquer europeu. "Na não vi como ele disse isso, ou o que ...