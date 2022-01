Esporte Messi tem resultado positivo em exame de Covid-19 e fica isolado na Argentina Técnico do PSG diz que argentino só poderá retornar à França quando o teste para a Covid-19 der negativo

Lionel Messi recebeu resultado positivo no teste para detectar o coronavírus e teve sua volta a Paris adiada. Ele é um dos quatro jogadores do PSG com Covid-19 -os testes do lateral Juan Bernat e dos reservas Sergio Rico e Nathan Bitumazal também estão positivos. Em entrevista coletiva, o técnico Mauricio Pochettino anunciou que os quatro ficam de fora da partid...