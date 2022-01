Esporte Messi testa negativo para Covid-19 e retorna à França Craque passou as festas de fim de ano na Argentina com a família, mas precisou adiar o retorno à França após testar positivo para a doença

O atacante Lionel Messi testou negativo para a Covid-19 e já embarcou para a França. O jogador do PSG estava na Argentina desde que foi diagnosticado com o coronavírus nos últimos dias. Segundo o jornal Olé, Messi chegou ao aeroporto de Rosário na noite de terça (4) para pegar seu voo com destino a Paris junto com a esposa, Antonela, e os filhos, Thiago, Mateo...