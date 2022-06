O atacante Michael, ex-Goiás e Flamengo, que atua no Al Hilal, da Arábia Saudita, está de férias em Goiânia e aproveitou o período na cidade para fazer uma tatuagem em homenagem ao clube esmeraldino. O jogador de 26 anos tatuou o símbolo da equipe alviverde, o primeiro de 1943, na perna direita.

O desenho, além do símbolo do Goiás, tem uma homenagem a Goiânia com a imagem do monumento dos Três Marcos, localizado na avenida 85. Um desenho do Estádio Serra Dourada e um menino jogando bola, com a camisa 11, que foi utilizada pelo atacante quando atuava pelo clube esmeraldino.

“Goiânia é o mundo pra mim. Tenho muito carinho por essa cidade e pelas pessoas que aqui estão. Sou matogrossense, mas fiz de Goiânia minha residência. Amo estar aqui e queria gravar no meu corpo tudo que me representa, então tatuei o símbolo do Goiás e Goiânia. Sou grato”, explicou o atacante Michael em entrevista à TV Anhanguera.

O desenho durou cerca de duas horas para ser tatuado e foi feito por Akaso Tattoo, que trabalha na Lottus Barbearia Clube do jogador, em Goiânia

“Conheço o Michael há mais de 10 anos, essa tattoo estava programada há um tempo, mas por causa da correria não conseguimos fazer. Ele fez antes a homenagem para o Flamengo, mas a ideia era fazer as duas juntas. Não deu tempo, mas agora deu certo para fazer (a homenagem ao Goiás)”, explicou Akaso, de 32 anos, que já fez outras tatuagens em homenagem ao Goiás e tatuou jogadores do clube esmeraldino e da base do Atlético-GO.

Michael deixou o Flamengo no início deste ano para assinar com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O atacante disputou 20 jogos pelo clube, marcou três gols e distribuiu quatro assistências. No último final de semana, o jogador celebrou o primeiro título pelo clube árabe com a conquista da Liga da Arábia Saudita.

Apesar do bom momento, e de ter contrato de cinco anos, Michael não esconde o desejo de voltar ao Brasil. “Querer voltar eu quero todo dia, mas tenho um contrato a cumprir e sou profissional acima de tudo. O cara que fala pra mim que morar fora é bom… Respeito a opinião de cada um, mas Brasil é Brasil”, afirmou o atacante, que pondera estar feliz em atuar na Arábia Saudita.

“Sou brasileiro, estou acostumado é com o Brasil, com essa loucura que é aqui. Mas eu estou feliz (na Arábia), minha família está bem. Isso dá força, mas tenho saudade. Não tem como. Brasil é Brasil”, salientou o ex-jogador do Goiás.