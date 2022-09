O atacante Michael se despediu, em uma mensagem nas redes sociais, de Hailé Pinheiro. O ex-dirigente do Goiás morreu nesta quarta-feira (7), em Goiânia. O jogador de 26 anos foi a maior venda da história do clube esmeraldino, e sempre teve relação próxima ao ex-dirigente esmeraldino.

Michael definiu Hailé Pinheiro como "amigo, avô, irmão e também psicólogo na horas vagas". O jogador, contratado pelo Goiás em 2017, sempre foi próximo ao ex-dirigente e costuma citar Hailé Pinheiro em entrevistas. Uma recente foi quando se despediu do Flamengo.

"O Goiás me deu oportunidade, amor, carinho e respeito, tanto dos torcedores quanto da principal pessoa que tem lá, o seu Hailé (Pinheiro). Quando cheguei lá, tinha seis peças de roupa, quatro dentes para arrancar, três canal (sic) pra fazer. Estava todo desgrenhado da vida. Ele falou: 'calma, vou te ajudar'. Carinho, respeito e amor que tenho por aquele clube é pelos torcedores e pelo seu Hailé. Hoje também tenho um carinho e respeito muito grande por esse clube (Flamengo) e pelos torcedores que me apoiaram", contou o atacante à FlaTV, em janeiro deste ano.

Leia também

+ Morre Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás, aos 86 anos

+ Morte de Hailé Pinheiro: velório será aberto ao público na Serrinha

+ Rafael Moura lamenta morte de Hailé Pinheiro: 'perdi o meu pai do futebol'

+ Hélio dos Anjos presta homenagem a Hailé Pinheiro

Em uma publicação no Instagram, Michael disse que uma parte dele se quebrou com a notícia da morte do ex-dirigente. Ele também lembrou uma conversa que teve com Hailé Pinheiro, que previu que o atacante seria a maior venda da história do clube. O que se concretizou em 2020, com a transferência dele para o Flamengo por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões à época). No ano anterior, pelo Goiás, ele foi eleito a revelação da Série A.

Em visita recente a Goiânia, em junho deste ano, Michael fez uma tatuagem em homenagem ao Goiás e tatuou o nome de Hailé Pinheiro abaixo da imagem do estádio Serra Dourada e do símbolo do clube esmeraldino, o primeiro, de 1943. O desenho também mostra uma imagem de um garoto com uma bola, em referência ao próprio jogador, e o monumento dos Três Marcos, localizado na avenida 85, próximo da Serrinha.

Em 2020, Michael foi vendido para o Flamengo, na maior venda da história do clube esmeraldino. Ele atuou pelo clube carioca até o final do ano passado e hoje defende o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Confira a homenagem prestada por Michael a Hailé Pinheiro: