Esporte Michael superou drogas e depressão para ser destaque do Flamengo Atacante explodiu para o futebol nacional quando atuou no Goiás, antes de se tornar destaque no badalado ataque do time carioca

Em 2015, Manoel Messias de Oliveira estava em sua casa na cidade de Poxoréu, interior do Mato Grosso, quando recebeu uma ligação de seu filho mais velho. Michael estava aos prantos do outro lado da linha. Naquele dia, o rapaz, então com 19 anos, sentiu medo de morrer depois que soube do assassinato do traficante Mãozinha, com quem ele dividia uma casa, em Goiâni...