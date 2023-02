Clube que mais utilizou jogadores nas dez rodadas disputadas do Campeonato Goiano, o Goiás roda seu elenco para administrar o desgaste dos atletas no início de temporada, cujo calendário prevê jogos com intervalo curto entre eles, e consegue referendar a estratégia com bons resultados.

Com a vitória deste domingo (12) sobre o Goiânia, por 2 a 0, no último clássico da 1ª fase do Goianão, o alviverde chegou à quinta vitória consecutiva, ao oitavo jogo de invencibilidade e à quinta partida sem sofrer gol.

Os resultados justificam a rodagem do elenco, que tem 33 jogadores que já entraram em campo no Goianão, e dá ao técnico Guto Ferreira a possibilidade de experimentar jogadores e formações, seja desde o início das partidas ou no decorrer dos jogos. Enquanto faz testes, o treinador descansa jogadores e dá experiência aos jovens do clube.

“Estamos fazendo não é pensando só neste campeonato. Temos que construir um grupo forte para que, durante as competições do ano, não reclamemos que faltou A, B ou C”, contou Guto Ferreira.

“Para manter a intensidade e qualidade de jogo defensiva e ofensiva, não carece de treino, é a parte fisiológica para descansar. É rodando jogadores. De que maneira tem que fazer para não trocar o time todo? Trocando dois ou três por jogo”, receitou o treinador do Goiás.

A rodagem do elenco tem o intuito de administrar o desgaste, experimentar opções e preparar o elenco todo para desafios mais fortes. O Goiás está perto de estrear nas copas Verde e do Brasil, o que vai ocorrer nas próximas três semanas.

Depois disso, o alviverde ainda terá compromisso mais nobre, a Série A do Brasileiro, e a volta a uma disputa internacional, a Copa Sul-Americana, que o Goiás vai disputar pela primeira vez no novo formato, com fase de grupos e pelo menos seis jogos garantidos.

Guto Ferreira é cauteloso para dizer se o Goiás já está pronto para encarar desafios mais importantes. “Vamos saber quando subir o sarrafo. Não podemos nos empolgar. O tempo todo temos que cobrar melhorias. Vamos saber quando rivalizarmos num nível mais alto”, disse.

O técnico cobra modéstia ao elenco. “Pezinho no chão nos conduziu até agora e tem feito o grupo evoluir, tem colocado em campo todo mundo focado. Não podemos abrir mão disso. O torcedor pode comemorar, ficar feliz, se empolgar. Nós, não.”

Como Atlético-GO e Vila Nova venceram seus jogos na rodada, o Goiás vai para a última partida da 1ª fase, contra o Morrinhos, fora de casa, quarta-feira (15), para garantir a liderança. Precisa vencer para encerrar a fase classificatória na ponta sem depender de outro resultado.