O goleiro Weverton disse que sua estreia pelo Brasil na Copa do Mundo foi "um momento muito especial” na carreira. Ele era o único atleta da seleção que não havia sido utilizado no Mundial do Catar, mas pôde estrear na reta final da goleada contra a Coreia do Sul.

Quando o placar estava 4 a 1 para o Brasil, Weverton entrou na vaga de Alisson, aos 35 minutos do 2º tempo.

"É um momento muito especial na minha vida. Às vezes você reflete sobre a carreira e tudo que alcançou, e hoje (segunda, 5) foi mais uma etapa na minha vida. Se eu tivesse alguns minutos ou não, o objetivo era vencer, respeitando as decisões do Tite e meus companheiros. Alisson e Ederson tiveram oportunidades, e pela circunstância do jogo tive a oportunidade de jogar. Fico feliz. Todos são importantes, e é um momento muito especial na minha carreira”, declarou o goleiro.

Segundo Weverton, sua entrada não estava programada. “Foi a consequência do jogo, o grande jogo que a equipe fez. Os gols que saíram cedo (três em 30 minutos), deu oportunidades para mim e para outros descansarem. É difícil fazer um plano, porque o jogo apresenta muitas coisas diferentes e acho que hoje deu tudo certo, estou feliz por isso”, frisou o defensor.

Com a entrada de Weverton, o Brasil se tornou a primeira seleção a utilizar todos os convocados na Copa do Catar. Depois do jogo com reservas diante Camarões, o goleiro do Palmeiras era o único que ainda faltava para somar minutos em campo no Mundial.

“O Tite é um cara muito humano, todos sabem. Ele gosta de oportunizar todos os jogadores, mas com respeito ao jogo. O grande jogo que todos fizeram me proporcionou essa oportunidade. Isso mostra que temos que trabalhar, porque a gente nunca sabe quando pode ter oportunidades Feliz por eu sentir o gosto de Copa do Mundo”, salientou o goleiro do Brasil, que elogiou a defesa brasileira.

Nesta Copa, em quatro jogos, o Brasil foi vazado em apenas duas oportunidades. “Estamos muito bem. Somos uma equipe que toma poucos gols e é duro (nos enfrentar). Temos grandes defensores, acho que estamos nos comportando bem na parte defensiva e ofensiva. Os gols que não saíram na partida passada (contra Camarões), com o tanto que criamos, saíram hoje. Estamos felizes por essa vitória”, finalizou Weverton.