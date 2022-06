O futebol goiano, a medicina e a família Frazão perderam, na madrugada desta quarta-feira (29), o ex-jogador, médico e professor aposentado da UFG, Elzevir Talvane Frazão. Natural de Crato-CE, Elzevir tinha 81 anos - nasceu no dia 30 de dezembro de 1940. Há alguns anos, convivia com a doença de Alzheimer e teve problemas com a Covid.

Há alguns dias, Elzevir teve um enfarte, segundo o sobrinho dele, Rogério Frazão. Elzevir deixa duas filhas, um filho e cinco netos. O velório e o sepultamento dele foram na tarde desta quarta (29), no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia-GO.

Filho de cearenses que migraram para Goiânia, Elzevir Talvane foi um dos componentes da família Frazão, que fez história no futebol goiano por causa da habilidade, talento e liderança de três ex-jogadores: Chico Frazão (ex-Goiânia e Goiás como jogador e ex-técnico de clubes da capital), Luiz Frazão (ex-meia do Goiânia, Goiás e Atlético-MG, morreu no dia 20 de agosto de 2017 na capital) e Elzevir Frazão (ex-Goiás, Goiânia e Inhumas).

Nas décadas de 1950 e 1960, quando o Goiás tentava se firmar no cenário do futebol goiano, o cearense Elzevir Talvane Frazão foi considerado um dos principais jogadores do alviverde, tanto na base como no profissional. Porém, como foi atleta na fase do amadorismo, trocou o futebol pela ciência e se formou em Medicina pela UFG, instituição em que também atuou como professor da Faculdade de Medicina. Era médico anestesista.

O jornalista Hélio Rocha, no livro Verde que Quero Verde, define Elzevir Frazão como um meio-campo de talento que atuou na base e no profissional do Goiás nas décadas de 1950 e 1960.

"Elzevir foi tricampeão juvenil pelo Goiás, mas não conseguiu título atuando no time principal, pois a primeira conquista só iria acontecer em 1966. Ele atuou no alviverde até 1963, jogando depois no Goiânia e no Inhumas", cita Hélio Rocha sobre a história do Goiás.

No clube alviverde, Elzevir Frazão foi contemporâneo de Tão Segurado, considerado um dos primeiros craques do Goiás no período em que o futebol goiano era dominado por Atlético-GO e Goiânia e via o fortalecimento do Vila Nova, no início dos anos de 1960. Como acadêmico de Medicina, Elzevir Frazão também se destacou como atleta nas competições universitárias atuando pela seleção goiana.