O Vila Nova perdeu nesta sexta-feira (10) mais uma pessoa que criou laços com o clube – o ex-presidente, diretor de futebol profissional e das categorias de base, além de conselheiro, José Olímpio Ribeiro Filho, também conhecido como Lé.

Conforme nota publicada pela instituição, José Olímpio tinha 79 anos e estava com pneumonia e insuficiência respiratória. O velório dele será no Cemitério Jardim das Palmeiras, a partir das 18 horas desta sexta-feira (10), enquanto o sepultamento será na manhã deste sábado (11), às 10 horas, no Cemitério Santana.

Desde o final do ano passado, o Vila Nova vivenciou as mortes do ex-presidente do clube João Batista Carneiro (dia 30 de dezembro) e do ex-jogador Luizinho (dia 1º de janeiro).

José Olímpio foi dono do antigo Supermercado Ponto Certo, que também estampou a marca na camisa do clube. Ele ajudou na manutenção das categorias de base e nelas jovens jogadores foram revelados, como Nelson Dourado, Edvan, Nelson Silva, Josimar, Geraldo, Carlos Roberto Maranhão, Rubinho, Tim, Cacá e Luciano, entre outros. Isso durante a década de 1980.

Em momentos de dificuldades, ele assumiu a presidência do clube, interinamente. Numa das tentativas de aproveitar os talentos revelados na base na década de 1980, o Vila Nova trouxe o técnico Oswaldo Brandão (ex-seleção brasileira, Palmeiras, Corinthians), em 1986. Durante este período, José Olímpio trabalhava no clube. Depois, ajudou na formação do elenco que foi responsável para findar o jejum de nove anos sem títulos do Goianão, em1993.

Leia também:

+ Caso Daniel Alves: DNA reforça agressão sexual, diz jornal

+ Goianão já tem quatro clubes classificados às quartas de final