Atualizada às 10h40 desta segunda-feira (2)

Ainda de luto pela morte de João Carneiro, principal dirigente do Vila Nova, na noite de sexta-feira (30), o clube colorado chora a perda de outro nome importante. Desta vez, do ex-jogador Luizinho, de 66 anos.

Luizinho teve um infarto fulminante, segundo o irmão e também ex-jogador, Zé Henrique.

O corpo do ex-jogador está sendo velado nesta segunda-feira (2), na Sala 5 do Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O velório será das 6 horas às 15

horas O sepultamento será às 15 horas.

Luizinho era atacante, assim como o irmão, Zé Henrique, ídolo vilanovense - ambos eram filhos de Cisquinho, nome de respeito na grande fase do Goiânia durante o amadorismo do futebol goiano.

O Vila Nova publicou nas redes sociais a morte de Luizinho na tarde deste domingo (1º).

Luizinho despontou na base vilanovense em meados da década de 1970 e fez parte do elenco que conquistou o tetracampeonato do Estadual (1977, 78, 79 e 80), além de conquistar o título de 1982.

Luizinho, Zé Henrique, Gabriel, Cândido, Zé Luiz, Miguelzinho e outros nomes foram revelações da base do clube que despontaram na sequência. Luizinho teve passagens também pelo Mixto-MT e Juventude.

Na conquista do tetra do Estadual (1980), o artilheiro do clube e do torneio foi o irmão Zé Henrique (18 gols), mas Luizinho foi decisivo no quadrangular final, nos jogos de ida e volta diante do Goiás, Atlético-GO e Anápolis.

Em partidas de muito equilíbrio, o Vila Nova fez cinco gols na reta decisiva - três foram de Luizinho e outros dois de Roberto Oliveira.

O ex-jogador também era engenheiro eletricista aposentado.