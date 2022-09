Morreu, nesta quarta-feira (7), Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás, aos 86 anos. O clube esmeraldino divulgou que a morte do dirigente ocorreu às 11h30, ao lado da família. A causa da morte não foi divulgada.

Hailé Pinheiro lutava contra um câncer na garganta. O dirigente tinha o Goiás em seu nome completo: Hailé Selassié de Goiás Pinheiro.

O dirigente passou 60 anos no Goiás. O último cargo que ocupou foi o de presidente do Conselho Deliberativo por décadas. Se tornou presidente do clube pela primeira vez aos 26 anos, em 1963, e nunca mais saiu do alviverde.

Hailé Pinheiro deixou há pouco tempo a presidência do Conselho Deliberativo, que passou por nova eleição e tem agora o sobrinho dele, Edmo Mendonça Pinheiro, como presidente.

Em abril, Hailé Pinheiro passou mal e foi transferido para um hospital de Brasília em uma UTI aérea. Filho de Hailé e atual presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, disse que o pai estava consciente na UTI.

Hoje o céu ganha tons de esmeralda e o Goiás Esporte Clube um novo torcedor na arquibancada de Deus.



Aos 86 anos, Hailé Selassié de Goiás Pinheiro faleceu às 11h30 de 07 de setembro de 2022, ao lado da família.



(+) pic.twitter.com/qmFRTKieFI — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 7, 2022

Confira a nota do clube:

Hoje o céu ganha tons de esmeralda e o Goiás Esporte Clube um novo torcedor na arquibancada de Deus.

Aos 86 anos, Hailé Selassié de Goiás Pinheiro faleceu às 11h30 de 07 de setembro de 2022, ao lado da família.

O velório será no estádio Hailé Pinheiro e os horários em breve serão divulgados.

Que Deus o receba em sua infinita misericórdia!

Leia também:

- Morte de Hailé Pinheiro: clubes goianos homenageiam ex-dirigente do Goiás

- Velório de Hailé Pinheiro será no estádio com seu nome, a Serrinha

- Presidente do Goiás sobre saúde de Hailé Pinheiro: 'na UTI, consciente'