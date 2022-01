Esporte Morre Juan Figer, empresário e agente de jogadores, aos 87 anos

Morreu nesta sexta-feira (31) o empresário uruguaio Juan Figer, aos 87 anos, após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi divulgada pelo perfil no Instagram da neta, Stephanie Figer, e do Grupo Figer, empresa fundada por ele em 1969. "É com o coração apertado que eu compartilho com vocês que fecharemos o ano de 2021 sem mais a presença do meu avô Juan. Infeli...