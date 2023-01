Com informações da CBN Goiânia

Morreu, nesta quinta-feira (26), o locutor esportivo Edson Rodrigues, aos 79 anos. Segundo a família, ele morreu em casa, em Goiânia, após sofrer falência múltipla de órgãos, em decorrência de complicações gástricas. Há um mês, Edson havia descoberto um tumor no pâncreas.

Edson Rodrigues ganhou o apelido de "monstro sagrado" e também era chamado de "melhor locutor esportivo do Brasil" pelas rádios em que trabalhou.

Mineiro de Araguari, Edson deixa a esposa, seis filhos e sete netos. O sepultamento está previsto para às 17h30, no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. O velório começa às 13 horas.

Foram mais de 60 anos dedicados ao rádio esportivo. Depois do início em Minas Gerais, o locutor passou por várias emissoras goianas, entre elas a Rádio Anhanguera, Brasil Central, Difusora, K do Brasil e, por último, na Rádio Bandeirantes. No rádio goiano, ele chegou na década de 70.

Fora do estado, Edson já trabalhou em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Além de locutor, ele também foi jogador do Anápolis, na década de 1960.

