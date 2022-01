Esporte Morre Roberto Amaral, pai do campeão olímpico Dante, aos 67 anos Em Itumbiara, "Careca" foi professor de Educação Física e primeiro incentivador da carreira esportiva do filho

Morreu, nesta terça-feira (18), Roberto Amaral, conhecido como "Careca", pai do campeão olímpico e ex-ponteiro da seleção brasileira de vôlei, Dante. Careca tinha 67 anos. Em Itumbiara, foi professor de Educação Física e primeiro incentivador da carreira esportiva do filho, que comandou em equipes de diversas modalidades no período escolar. Careca deixa a mul...