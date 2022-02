Esporte Morrinhos anuncia técnico Lucas Oliveira Treinador deve estrear nesta quarta-feira (2), contra o líder do Grupo A, o Anápolis

Após a saída de técnico Giovanni Rosa, o Morrinhos anunciou, na noite desta segunda-feira (31), a contratação de Lucas Oliveira para comandar a equipe na sequência do Campeonato Goiano. O técnico vai estrear contra o Anápolis, nesta quarta-feira (2/2), às 20h30, pela 3ª rodada do Goianão. O Galo da Comarca tem 6 pontos e é líder do Grupo A do Estadual. O Morrinhos é...